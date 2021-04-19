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UEFA Başkanı: Süper Lig'de oynayacak oyuncular milli takımlarda oynayamayacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Süper Lig'de oynayacak futbolcuların Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda oynayamayacaklarını açıkladı
 19 Nisan 2021 16:21
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UEFA Başkanı: Süper Lig'de oynayacak oyuncular milli takımlarda oynayamayacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonundan itibaren düzenlenecek yeni formatını bugün açıklamaya hazırlanırken Avrupa'nın 12 dev kulübünden açıklama geldi. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Inter, 'Avrupa Süper Ligi'nin' kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Konuyla alakalı UEFA Başkanı Alexander Ceferin, "Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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