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STS başvuruları 26 Nisan'da başlayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu yıl 20 Haziran'da yapılacak Seviye Tespit Sınavına (STS) 26 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapılacağını açıkladı.
 19 Nisan 2021 16:34
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STS başvuruları 26 Nisan'da başlayacak

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm mühendislik alanları, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, hemşirelik, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, veteriner hekimliği alanlarındaki Seviye Tespit Sınavına başvurular, Anadolu Üniversitesinin 'https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr' adresinden yapılacak. Hukuk alanındaki Seviye Tespit Sınavına başvurular ise Hacettepe Üniversitesinin 'sinav.hacettepe.edu.tr' adresinden yapılacak.

Başvuruları, 26 Nisan-5 Mayıs 2021 arasında alınacak sınavda, sınav giriş belgeleri 14-18 Haziran tarihlerinde erişime açılacak. 20 Haziran'da yapılacak sınavın sonuçları ise 8 Temmuz'da ilan edilecek.
DHA
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