20 milletvekiline ait 22 fezleke Meclis'te
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 20 milletvekili hakkında 22 yeni fezleke gönderildi. Fezlekeler, CHP ve HDP'li 10'ar milletvekili için düzenlendi.
|19 Nisan 2021 16:37
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Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edilen fezlekeler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun hakkındaki dosya da bulunuyor.
Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen diğer CHP'li milletvekilleri: Orhan Sarıbal, Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Gamze Akkuş İlgezdi, Aykut Erdoğdu, Bülent Kuşoğlu, Yıldırım Kaya, Gülizar Biçer Karaca ve Lale Karabıyık.
HDP'den 10 milletvekili hakkında da fezleke düzenlendi.
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un yanı sıra, Murat Çepni, Dersim Dağ, Tülay Hatimoğulları Oruç, Hüda Kaya, Murat Sarısaç, Feleknas Uca ve Pero Dündar hakkında 1'er fezleke hazırlandı.
Sezai Temelli ile Semra Güzel'e ait 2'şer dosya bulunuyor.
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