Bem Bir Sen: Belediyeler genelgeyi uygulamıyor

Bem Bir Sen, Covıd-19 ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerde belirtilen önlemlere pek çok belediye ve il özel idarede riayet edilmediği belirlenirken, idareye takdir yetkisi bırakılmamasına rağmen alınan tedbir kararları esnetilerek yerel yönetim çalışanları üzerinde baskı yapılması neticesinde, söz konusu genelgelere uyulması ve uygulanması hususunda İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazı yazdı.

Yazıda şu ifadelere yer verildi;

"Bilindiği üzere tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVİD-19 hastalığının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla pek çok alanda tedbirler alınmakta olup bu kapsamda kamu çalışanlarına yönelik olarak 14 Nisan 2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de 2021/8 numaralı Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmıştır.

Genelge gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında kamu çalışanlarına yönelik olarak üç ana başlıkta tedbir alınmıştır:

1- Uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanması,

2- İstisnaları olmak üzere; hamile, süt izni kullanan, engelli, 60 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunan, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılması,

3- Mesai saatlerinin 10:00-16:00 olarak belirlenmesi.

Yine genelge gereğince ikinci ve üçüncü tedbirler için idarelere herhangi bir takdir yetkisi bırakılmamış, idarelerin bu tedbirleri uygulamaları aynen uygulamaları emredilmiştir. Birinci tedbiri uygulama hususunda ise her ne kadar idarelere takdir yetkisi verilmişse de bizzat Bakanlığınızca 14.04.2021 tarihinde yayımlanıp tüm il valiliklerine gönderilen genelgede "Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/8 sayılı Genelgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilecek." denilmek suretiyle idarelerin azami düzeyde esnek çalışma yöntemlerini uygulaması emredilmiştir.

Ancak buna rağmen pek çok il özel idaresinde esnek çalışma yöntemleri hiç uygulanmamaktadır. Hatta bunun da ötesinde idarelere takdir yetkisi verilmediği halde idari izinli sayılması gereken çalışanlara idari izin verilmeyip işe gelmeleri talimatı verilmekte; keza mesai saatleri de 10:00-16:00 olarak belirlenmeyerek normal çalışma saatlerinde işyerlerine gelmeleri için personele baskı yapılmaktadır.

Bu itibarla il özel idarelerine yönelik yazı yazılarak yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlığınız genelgeleri mucibince COVID-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirlerin hassasiyetle uygulanması hususunda gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz."