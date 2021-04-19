Doğanşehir'de koronadan ölen savcı adliye çalışanlarını yasa boğdu
|19 Nisan 2021 17:01
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Bir süredir kanser tedavisi için Konya'da bulunan ve kaldığı hastanede Covid-19 salgınına yakalanan 28 yaşındaki Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın vefatı görev yaptığı Doğanşehir Adliyesi'nde büyük üzüntüye neden oldu. Sabah mesaiye gelen Savcı Boyalı'nın mesai arkadaşları, görev yaptığı odaya çiçekler bıraktı. Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar da vefat eden Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı için taziye mesajı yayımladı. Savcı Sultan Beyza Boyalı'nın 2019 yılının haziran ayında Doğanşehir'e atandığını anımsatan Başsavcı Acar, "Kendisiyle çalışma fırsatı bulduğumuz süre içerisinde davranışları ile hepimize örnek bir duruş sergilemiştir. 10 Mart 2021 tarihinde memleketi Konya'da kendisine lösemi teşhisi konulmuş olup, ivedilikle kemoterapi tedavisine başlanılmıştır. 15 Mart 2021 tarihinde ülkemizde ve dünyada yayılan Covid-19 salgınına yakalanmış, 27 Mart'ta entübe olmuş ve vermiş olduğu yaşam mücadelesini 18 Nisan'da kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
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