Görevli personelin testi pozitif çıktı, anaokulu karantinaya alındı

BELEDİYEDE ADAY MEMURA İKİNCİ GÖREV OLARAK MİMARLIK YAPTIRILABİLİR Mİ? Memurun kurum içinde başka bir kadronun görevlerini yerine getirmesi ise vekaleten görevlendirme veya ikinci görev verilmesi halinde mümkündür. 657 sayılı Kanunun 90. maddesinde, Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birinin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.