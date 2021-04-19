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Görevli personelin testi pozitif çıktı, anaokulu karantinaya alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde görev yapan personelin testinin pozitif çıkması üzerine anaokulunda eğitim öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
 19 Nisan 2021 17:14
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Görevli personelin testi pozitif çıktı, anaokulu karantinaya alındı

Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede bulunan Celal Ece Anaokulu görevlisinden alınan PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle salgının yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla 19 Nisan'dan itibaren 10 iş günü yüz yüze eğitime ara verilmesini kararlaştırdı. Bu süreçte okulda uzaktan eğitime geçilecek.
İhlas Haber Ajansı
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