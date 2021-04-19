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Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Nisan haftasında, anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz" dedi.
 19 Nisan 2021 17:26
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Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her hafta onların ama bu hafta en çok çocuklarımızın haftası. 23 Nisan haftasında, anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz. Böyle bir zamanda gülümsemek ve gülümsetmek çok değerli. Bayramınız mutlu olsun, çocuklarım" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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