Koronavirüse yakalandı; önce bebeğini ardından hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde korona virüse yakalandıktan sonra gebeliği sonlandırılan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|19 Nisan 2021 17:41
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İlçeye bağlı Filyos beldesinde yaşayan 31 yaşındaki Gülhan Baruönü Sancı, 2015 yılında Kemal Sancı ile evlendikten bir süre sonra tüp bebek tedavisi görmeye başladı.
Bu esnada İstanbul'a yerleşen Sancı, gebeliğinin 5. ayında korona virüsüne yakalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan hamile kadının gebeliği, korona virüs tedavisi sırasında sonlandırıldı. Bebeğini kaybettikten sonra fenalaşan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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