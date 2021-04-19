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Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Lig'i açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol gündemini sarsan Avrupa Süper Ligi konusunda açıklamada bulundu.
 19 Nisan 2021 17:49
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Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Lig'i açıklaması

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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