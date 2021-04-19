Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldığı bildirildi.
|19 Nisan 2021 17:59
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