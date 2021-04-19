Müddeti dolan 'süreli engelli sağlık kurulu raporları' eylüle kadar geçerli sayılacak
Süresi 1 Ocak 2020'den itibaren dolan "süreli engelli sağlık kurulu raporları" 1 Eylül 2021'e kadar geçerli kabul edilecek.
|19 Nisan 2021 18:11
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Süreli Engelli Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Alınan Tedbirler" konulu resmi yazısı, 81 ilin sağlık müdürlükleri ile ilgili bakanlık ve kurumlara gönderildi.
Buna göre, süresi 1 Ocak 2020'den itibaren dolan süreli engelli raporları, 1 Eylül 2021'e kadar geçerli kabul edilecek.
Bu süreçte raporunu yeniletmek veya ilk defa rapor çıkarmak talebiyle sağlık hizmet sunucularına başvuranların talepleri de karşılanmaya devam edilecek.
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