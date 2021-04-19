Ak Partili Çelik'ten Yunan Bakana tepti
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunan Dışışleri Bakanı Dendias'ın sözleri) Son derece bağnaz, saygısız şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletimizi itham etmesi, diplomasi tarihine yakışıksızlık örneği olarak girecektir."
|19 Nisan 2021 18:17
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunan Dışışleri Bakanı Dendias'ın sözleri) Son derece bağnaz, saygısız şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletimizi itham etmesi, diplomasi tarihine yakışıksızlık örneği olarak girecektir."
"(Yunanistan ile) Müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı saygıya uygun şekilde sürdürmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz."
"(Dendias'ın açıklamaları) İlk defa bir bakanın, ülkesinin egemenliğinden bahsederken ülkesinden değil AB'den bahsettiğini gördük."
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