Aşılara kimlik verilerek adım adım izleniyor
|19 Nisan 2021 18:27
|+Aa- Yazdır
Koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı'nın en büyük depolarında muhafaza ediliyor. Aşıların karekod ve paketleme işlemi de bu merkezde yapılıyor. Ayrıca sevkiyatı yapılan aşıların durumu da bu merkezden izleniyor.
Sinovac aşıları 2 ila 8 derecelik sıcaklıkta muhafaza ediliyor. Alman Biontech aşısının saklama koşulları ise daha zorlu. TRT Haber aşıların saklandığı o depoyu görüntüledi.
Lojistik Birim Sorumlusu Sağlık Bakanlığı Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, "İllere sevkiyat sırasında da özel koliler içerisinde -80 dereceyi sağlamak için kuru buz kullanıyoruz. Aşılar ulaşınca -80 dolap varsa 80 yoksa -20'de saklayabiliyoruz. -20'de 14 gün saklayabiliyoruz ama bu limiti kullanmadan mümkün olduğu kadar hızlı sürede tüketmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Aşıların karekod işlemi aşı deposunda yapılıyor
Aşılar depolardan çıkarılmadan önce sağlık bakanlığının sistemine tanımlanıyor. Sinovac aşılarına, karekodlama işlemi uygulanarak her bir aşıya kimlik veriliyor.
Aşılar adım adım izleniyor
Yamanoğlu, ayrıca şunları kaydetti;
Mrna aşıları da, inaktif aşılar da, rutin aşıların tamamına da Karekodlu kimlik verilerek. Doz doz depomuzdan çıktıktan sonra her yerde her an takip altında olacak. Karekodlu kimlik, soğuk zincirle ilgili bir sıkıntı olacak olursa aşılar bozulmadan önlem alınması için oradaki ilgili sağlık personelini uyarmak üzerine kurulu.
Aşıların sıcaklık koşulları depodan çıkarılıp uygulanana kadar aşı merkezinden izleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Baskında yakalanınca tuvalet kağıdını maske yaptı
19 Nisan 2021 18:40
|Müddeti dolan 'süreli engelli sağlık kurulu raporları' eylüle kadar geçerli sayılacak
19 Nisan 2021 18:11
|Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı
19 Nisan 2021 17:59
|Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişki yaşadığına dair haberlere yayın yasağı
19 Nisan 2021 17:29
|Görevli personelin testi pozitif çıktı, anaokulu karantinaya alındı
19 Nisan 2021 17:14
|TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu
19 Nisan 2021 17:04
|Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaş üzerine geldi
19 Nisan 2021 16:52
|Rekabet Kurulu, DYO Boya'ya 21 milyon lira para cezası verdi
19 Nisan 2021 16:51
|STS başvuruları 26 Nisan'da başlayacak
19 Nisan 2021 16:34
|Kadınlar mantı günü yaptı, apartmanda 35 kişi karantinaya alındı
19 Nisan 2021 13:39