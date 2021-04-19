1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşılara kimlik verilerek adım adım izleniyor

Sinovac ve Biontech aşıları Ankara'da bulunan en büyük depolama merkezinde saklanıyor. Aşılar merkezde 7 gün 24 saat izleniyor, sıcaklıkları takip ediliyor. Risk görüldüğü zaman müdahale ediliyor.
 19 Nisan 2021 18:27
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı'nın en büyük depolarında muhafaza ediliyor. Aşıların karekod ve paketleme işlemi de bu merkezde yapılıyor. Ayrıca sevkiyatı yapılan aşıların durumu da bu merkezden izleniyor.

Sinovac aşıları 2 ila 8 derecelik sıcaklıkta muhafaza ediliyor. Alman Biontech aşısının saklama koşulları ise daha zorlu. TRT Haber aşıların saklandığı o depoyu görüntüledi.

Lojistik Birim Sorumlusu Sağlık Bakanlığı Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, "İllere sevkiyat sırasında da özel koliler içerisinde -80 dereceyi sağlamak için kuru buz kullanıyoruz. Aşılar ulaşınca -80 dolap varsa 80 yoksa -20'de saklayabiliyoruz. -20'de 14 gün saklayabiliyoruz ama bu limiti kullanmadan mümkün olduğu kadar hızlı sürede tüketmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Aşıların karekod işlemi aşı deposunda yapılıyor

Aşılar depolardan çıkarılmadan önce sağlık bakanlığının sistemine tanımlanıyor. Sinovac aşılarına, karekodlama işlemi uygulanarak her bir aşıya kimlik veriliyor.

Aşılar adım adım izleniyor

Yamanoğlu, ayrıca şunları kaydetti;

Mrna aşıları da, inaktif aşılar da, rutin aşıların tamamına da Karekodlu kimlik verilerek. Doz doz depomuzdan çıktıktan sonra her yerde her an takip altında olacak. Karekodlu kimlik, soğuk zincirle ilgili bir sıkıntı olacak olursa aşılar bozulmadan önlem alınması için oradaki ilgili sağlık personelini uyarmak üzerine kurulu.

Aşıların sıcaklık koşulları depodan çıkarılıp uygulanana kadar aşı merkezinden izleniyor.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Baskında yakalanınca tuvalet kağıdını maske yaptı
19 Nisan 2021 18:40		 Müddeti dolan 'süreli engelli sağlık kurulu raporları' eylüle kadar geçerli sayılacak
19 Nisan 2021 18:11
Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı
19 Nisan 2021 17:59		 Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişki yaşadığına dair haberlere yayın yasağı
19 Nisan 2021 17:29
Görevli personelin testi pozitif çıktı, anaokulu karantinaya alındı
19 Nisan 2021 17:14		 TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu
19 Nisan 2021 17:04
Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaş üzerine geldi
19 Nisan 2021 16:52		 Rekabet Kurulu, DYO Boya'ya 21 milyon lira para cezası verdi
19 Nisan 2021 16:51
STS başvuruları 26 Nisan'da başlayacak
19 Nisan 2021 16:34		 Kadınlar mantı günü yaptı, apartmanda 35 kişi karantinaya alındı
19 Nisan 2021 13:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:40 - Baskında yakalanınca tuvalet kağıdını maske yaptı18:27 - Aşılara kimlik verilerek adım adım izleniyor18:22 - Korona kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat arttı18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - Ak Partili Çelik'ten Yunan Bakana tepti18:11 - Müddeti dolan 'süreli engelli sağlık kurulu raporları' eylüle kadar geçerli sayılacak
17:59 - Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı17:54 - Ordu'da arıların soktuğu lise öğretmeni hayatını kaybetti17:49 - Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Lig'i açıklaması17:41 - Koronavirüse yakalandı; önce bebeğini ardından hayatını kaybetti17:38 - Dolar günü 8,09 TL'den tamamladı17:36 - Altın günü düşüşle tamamladı
17:29 - Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişki yaşadığına dair haberlere yayın yasağı17:26 - Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan paylaşımı17:17 - Mobil PCR test aracı ile vaka artışının önüne geçildi17:14 - Görevli personelin testi pozitif çıktı, anaokulu karantinaya alındı17:04 - TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu
17:01 - Doğanşehir'de koronadan ölen savcı adliye çalışanlarını yasa boğdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş
3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?
Bakan Dönmez paylaştı: Yüzde 97,9...
Süresinde mal bildirimi vermeyen memur önce ihtar edilmeli
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu
Koronavirüs Teşkilat dizisini vurdu
6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendini şımartmak 2
çerezlik film 3
tepkime 2
yeşil yapraklı sebzeler 5
Enerji etiketi 4
hangi saatte aranır 4
türkiyenin en yaşanılası ili 7
180 derece değişti 3
zencefil 2
yumru 3
SON İLANLAR
Budapeşte Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
TBMM 10 memur alacak
Marsilya Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Rotterdam Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 İşçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam