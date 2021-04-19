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DSÖ, aşı sertifikasına karşı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, uluslararası seyahatin bir koşulu olarak aşı sertifikasının gerekliliğine karşı olduğunu açıkladı.
 19 Nisan 2021 18:48
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DSÖ, aşı sertifikasına karşı

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi'nde bağımsız uzmanlar, uluslararası seyahati kolaylaştırmayı hedefleyen aşı sertifikasının gerekliliğine karşı olduğunu açıkladı. Bağımsız uzmanlar, Covid-19'a karşı aşılamanın, insanların virüsü bulaştırma kabiliyetini ve küresel aşı dağıtımındaki kalıcı eşitsizliği azaltıp azaltmadığına dair sınırlı kanıt olduğunu açıkladı. Uzmanlar, devletlerin aşı kanıtı talep etmesinin eşitsizlikleri derinleştirdiğini kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

Aşı sertifikası, kişilerin Covid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu, hastalığı geçirenlerin iyileştiğini ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Covid-19 testi veya hızlı antijen test sonucunu içerecek.
İhlas Haber Ajansı
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