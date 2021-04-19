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Torbalı Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde dün vefat eden Torbalı ilçesi Belediye Başkanı İsmail Uygur'un cenazesi toprağa verildi.
 19 Nisan 2021 18:54
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Torbalı Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Uygur'un Türk bayrağına sarılı naaşı, zabıta görevlilerinin omuzlarında Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi bahçesinde oluşturulan tören alanına taşındı.

İsmail Uygur'un eşi Afet, kızı Ege ve oğlu Efe Uygur'a baş sağlığı dileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saygı duruşuyla başlayan törende yaptığı konuşmada, "Torbalı'ya gelirken güler yüzüyle 'Hoş geldiniz' diyen bir afiş var. Kendisini hastanede ziyaret ettikten sonra gülümseyerek, espri yaparak İzmir'den ayrılmıştık. Fakat dün akşam gelen mesaj bizi derinden yaraladı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Uygur'un, kendini Torbalı'ya adamış bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

Onun verdiği çabaların, gösterdiği emeğin ilçe halkı tarafından unutulmayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Aynı yolculuğa hepimiz çıkacağız, bundan kaçma şansı yok. Mevlana, bunu bir düğün günü olarak anlamlandırır. Gönül ister ki bütün hizmetlerini yerine getirseydi. Ben hepinizin huzurunda ona minnet duygularımı ifade etmek isterim. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

CHP Torbalı İlçe Başkanı Erol Günaydın da Uygur'un vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Günaydın, "Belediye başkanımı, kardeşimi kaybettim. Ben hakkımı helal ettim, siz de helal edin." dedi.

Bazı katılımcıların göz yaşlarına hakim olamadığı törende, belediye çalışanları tabuta karanfil bıraktı.

Törene, eski bakanlardan Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Tuncay Özkan, Kamil Okyay Sındır, Kani Beko, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İsmail Uygur'un naaşı, Fatma Topalan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Torbalı Mezarlığı'nda defnedildi.

- Yangında dumandan etkilenen Uygur ve eşi hastaneye kaldırılmıştı

6 Mart'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangında binanın 3. katında ikamet eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57) ile eşi Afet ve kızı Ege Uygur, komşuları tarafından uyandırılarak dışarı çıkarılmıştı.

Dumandan etkilenen İsmail Uygur ve eşi Afet Uygur, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

14 Nisan'da sağlık sorunları nedeniyle Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Uygur'un tedavisi, Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyordu.
Anadolu Ajansı
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