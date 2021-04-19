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Vaka sayısının kritik seyri sürüyor! 341 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.
 19 Nisan 2021 19:42
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Vaka sayısının kritik seyri sürüyor! 341 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 3.319 olarak açıklandı.

Test sayısı 44 milyon 087 bin 628'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.
Memurlar.Net
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