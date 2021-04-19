Murat Nehri'ne düşen 5 yaşındaki çocuk kayboldu
|19 Nisan 2021 19:06
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Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı bir köyde, oyun oynarken Murat Nehri'ne düşüp akıntıya kapılan çocuk kayboldu.
İlçeye bağlı Mollakara köyünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki İpek Yıldız, Murat Nehri'ne düştü.
Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Yıldız'ın arkadaşları durumu köylülere haber verdi. Olay yerine gelen vatandaşlar, çocuğu bulamayınca jandarmadan yardım istedi.
Çocuğun bulunması için köye jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye görevlileri sevk edildi.
Ekipler, çocuğun nehirde düşmüş olabileceği bölümde kepçe ile arama kurtarma çalışması başlattı. Bazı görevliler de nehir kenarında çocuğun bulunması için arama yapıyor.
Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı da köye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Balcı, AA muhabirine, İpek Yıldız'ın 4 arkadaşıyla oyun oynarken nehre düştüğünü söyledi.
Bölgede çok kapsamlı arama başlattıklarını belirten Balcı, şöyle konuştu:
"Çocuk, Murat Nehri'ne düşüp 100 metre sürüklendikten sonra bir daha görülemiyor. Sayın Valimiz Osman Varol'un emriyle AFAD ekiplerimiz geldi. Jandarmamız, köylülerimiz ve kaymakamlık personelimizle arama tarama çalışmalarına başladık. Kar suyunun erimesi nedeniyle nehir suyu bulanık. Ağrı il merkezi ve Van'dan kurbağa adam ve dalgıçlar istedik. Arama çalışmalarımız devam edecek. Çocuklar oyun oynarken İpek suya düşüyor, diğeri onu kurtarmaya çalışırken sudan çıkıyor ama İpek çıkamıyor."
Arama çalışmaları, Anadolu Ajansı (AA) muhabirince drone ile görüntülendi.
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