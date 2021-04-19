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Ömer Çelik'ten 'Sarıklı amiral' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Sarıklı amiral) O görüntüye olumlu bakmıyoruz.
 19 Nisan 2021 19:10
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Ömer Çelik'ten 'Sarıklı amiral' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK devam ederken gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SARIKLI AMİRAL SORUŞTURMASI

TSK'daki disiplin süreci devam ediyor. Ne yapılsın Silahlı kuvvetler soruşturmayı kendi tamamlamasın mı? O görüntüyü kabul etmiyoruz arkadaşlar. TSK'da kendi içinde bunu halledeceğine inanıyoruz. O görüntüye vurgu yaparak, emekli amirallerin bildirisini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bu ikisini birlikte kavga ettirerek nereye varmaya çalıştığınızı biliyoruz. Bununla ilgili atmadığımız adım söz konusu olamaz. TSK'nın disiplini bizim için çok önemlidir.

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI

Bu 128 milyar dolar meselesini sürekli ortaya çıkarıyorlar. Kendi milletvekilleri en güzel cevabı verdi. Neredeymiş, "bakması bilene gözünün önündeymiş" Kim söylüyor? Kendi CHP'li milletvekili.
Memurlar.Net
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