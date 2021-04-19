MHP'den belediye başkanlarına 'hizmet pasaportu' mesajı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP'li belediye başkanlarına gönderdiği yazıda, belediyeler aracılığıyla, kamu görevlisi olmayanlara hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurulduğunu hatırlatarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.
|19 Nisan 2021 19:14
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, belediye başkanlarına gönderdiği yazıda, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenerek yurt dışına çıkış yapmalarının sağlandığına yönelik bazı iddiaların, son zamanlarda kamuoyunun gündemine geldiğini hatırlattı. Durmaz, "İçişleri Bakanlığı meseleyle ilgili müfettiş görevlendirerek soruşturma başlatmıştır. Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, 'belediyeler aracılığıyla, kamu görevlisi olmayanlara hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurulduğunu' belirtmiştir. Bu kapsamda gereken hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
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