1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
 19 Nisan 2021 20:27
+Aa- Yazdır
Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıya göre, bugün başlayıp yarın sabah saatlerine kadar ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların, Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması gerekiyor.

Kuvvetli yağış alacak bölgelerde meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli hareket edilmesi önem taşıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
19 Nisan 2021 21:11		 Prof. Dr. Ali Özek, son yolculuğuna uğurlandı
19 Nisan 2021 20:22
THY, yolcularına hijyen seti hizmetini sunmaya devam ediyor
19 Nisan 2021 19:21		 Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum
19 Nisan 2021 19:19
Korona kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat arttı
19 Nisan 2021 18:22		 Doğanşehir'de koronadan ölen savcı adliye çalışanlarını yasa boğdu
19 Nisan 2021 17:01
Doğu ve İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
19 Nisan 2021 15:03		 Kızılay'dan 'İmmün plazma' çağrısı: Stoklar azaldı
19 Nisan 2021 14:24
Bilim Kurulu Üyesi: Vakaların yüzde 85'i İngiliz mutasyonu
19 Nisan 2021 14:07		 Gökyüzünün hakimleri DHMİ Havacılık Akademisinde yetişiyor
19 Nisan 2021 14:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor21:52 - Emekli zabıta memuru kazada yaşamını yitirdi21:35 - Koronavirüse yenik düşen öğretmen toprağa verildi21:29 - Deniz Baysal Yurtçu da koronavirüse yakalandı21:27 - Mersin polisi, video kliple 112'nin önemine dikkati çekti21:11 - Kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
21:08 - Diyarbakır'da korkunç olay! Asansör 11. kattan yere çakıldı21:00 - İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs kararı20:57 - Gastronomi kentinde iftarın vazgeçilmezi: Ramazan kahkesi20:54 - Microsoft, Malezya'da veri merkezleri kuracak20:49 - '25-59 yaş arasında Covid-19 endişe verici oranda artıyor'20:39 - Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
20:37 - Prof. Dr. Mustafa Müslim, Gaziantep'te toprağa verildi20:35 - Yeşilova Belediye Başkanı'ndan hizmet pasaportu açıklaması20:27 - Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor20:26 - 15 dakikada yüksek güvenlikli mobil askeri üs20:22 - Prof. Dr. Ali Özek, son yolculuğuna uğurlandı
20:16 - Rus turistler Türkiye'de tatil yapmaya kararlı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş
Koronavirüs Teşkilat dizisini vurdu
3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?
Süresinde mal bildirimi vermeyen memur önce ihtar edilmeli
TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu
Bakan Dönmez paylaştı: Yüzde 97,9...
Vaka sayısının kritik seyri sürüyor! 341 kişi hayatını kaybetti
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Jennifer Lopez nişanlısından ayılmış ramazanda çok üzüldüm 1
dejavu 2
127 hours 1
teşkilat dizisi 2
biberiye 1
kadın çocuğu taşırken adamın tespih çekerek yürümesi 2
bitki 1
Gececi 3
kendini şımartmak 3
atarlı apartman görevlisi 2
SON İLANLAR
Budapeşte Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
TBMM 10 memur alacak
Marsilya Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Rotterdam Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 İşçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam