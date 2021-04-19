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Prof. Dr. Mustafa Müslim, Gaziantep'te toprağa verildi

Törene, Müslim'in yakınları ile Gaziantep Valisi Gül, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Karadağ, Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, İl Emniyet Müdürü Zeybek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sevenleri ve öğrencileri katıldı.
 19 Nisan 2021 20:37
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Prof. Dr. Mustafa Müslim, Gaziantep'te toprağa verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün 81 yaşında hayatını kaybeden Suriyeli kanaat önderi Prof. Dr. Mustafa Müslim, Gaziantep'te toprağa verildi.

Müslim'in naaşı, cenaze namazının kılınması için Şireci Camisi'ne getirildi.

Törene, Müslim'in yakınları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Latif Karadağ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Müslim'in ilmiyle ve birikimiyle müstesna biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Değerli bir hocamızı ebediyete uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin. Hayattayken önce rejimin zulmüyle karşılaştı, hicret etmek zorunda kaldı. Sonra terör örgütünün zulmüyle karşılaştı. Yine bildiklerinden taviz vermedi, onlara boyun eğmedi. Mazlumun sığınağı olan muhacirlerin iltica ettiği mekan olan ülkemize iltica etti. Ülkemizde de boş durmadı. Öyle alim vardır ki sadece eseri vardır. Hocamızın hem eseri vardı hem öğrencileri vardı hem de İslam dünyasına dair idealleri, birliğe beraberliğe dair kaygıları vardı. Son anına kadar bu güzel idealler uğruna koşturdu. Allah rahmet eylesin."

Müslim'in cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Mustafa Müslim, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde 17 Nisan'da hayatı kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
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