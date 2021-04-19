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'25-59 yaş arasında Covid-19 endişe verici oranda artıyor'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın önümüzdeki aylarda küresel Covid-19 salgınını kontrol altına alma imkanına sahip olduğunu belirterek, "25 ila 59 yaş arasındaki insanlar arasındaki enfeksiyonlar ve hastaneye yatışlar endişe verici bir oranda artıyor" dedi.
 19 Nisan 2021 20:49
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'25-59 yaş arasında Covid-19 endişe verici oranda artıyor'

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) günlük basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın önümüzdeki aylarda küresel Covid-19 salgınını kontrol altına alma imkanına sahip olduğunu belirterek, küresel kaynakların adil ve eşit bir şekilde paylaşılması çağrısında bulundu. Ghebreyesus, "Eğer elimizdeki araçları tutarlı ve eşit şekilde kullanırsak, bu salgını aylar içinde kontrol altına alabiliriz" dedi.

"25-59 yaş arasında Covid-19 yayılıyor"

Çok daha bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türleri nedeniyle dünya çapında 25-59 yaş arasında Covid-19 yayıldığını ifade eden Ghebreyesus, "Muhtemelen oldukça bulaşıcı türlerin ve genç yetişkinler arasında artan sosyal karışımın bir sonucu olarak 25 ila 59 yaş arasındaki insanlar arasındaki enfeksiyonlar ve hastaneye yatışlar endişe verici bir oranda artıyor" dedi.

Bir haftada 5,2 milyon vaka

Küresel can kaybına değinen Ghebreyesus, "Geçen hafta, yeni Covid-19 vakaları art arda sekizinci haftada arttı ve 5,2 milyondan fazla vaka bildirildi. Şu anda DSÖ'ye 3 milyondan fazla ölüm bildirildi. 1 milyon ölüme ulaşmak 9 ay sürdü, 4 ayda 2 milyona, 3 ayda 3 milyona ulaştık" dedi.

Greta Thunberg'in vakfından DSÖ'ye 100 bin Euro bağış

Ghebreyesus, DSÖ'nün basın toplantısına çevrimiçi olarak konuk olan iklim aktivisti Greta Thunberg'in vakfının DSÖ'ye 100 bin euro bağış yaptığını duyurdu. Ghebreyesus, Thunberg'in iklim eylemi talep eden genç neslin güçlü sesi haline geldiğini belirterek, "Greta bugün, ihtiyacı olan insanlara aşı sağlamak için Greta Thunberg Vakfı'ndan Dünya Sağlık Örgütü Vakfı'na gelir düzeyi ne olursa olsun, tüm ülkelere Covid-19 aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim olan COVAX için 100 bin euro bağış yaptı" dedi.

"Düşük gelirli ülkelerde 500'den fazla kişide sadece 1 kişiye aşı yapılıyor"

Yaptığı bağış hakkında açıklama yapan Thunberg, "Yüksek gelirli ülkelerde yaklaşık 4 kişiden 1'ine Covid-19 aşısı yapılırken, düşük gelirli ülkelerde 500'den fazla kişide sadece 1 kişiye aşı yapılıyor. Vakfım, daha adil bir küresel Covid-19 aşı dağıtımını sağlamak için COVAX'ı desteklemek için 100 bin euro bağışlayacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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