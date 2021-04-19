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Mersin polisi, video kliple 112'nin önemine dikkati çekti

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, 112 Acil Çağrı Merkezinin öneminin anlatılması amacıyla hazırlanan klipte rol alan polis ekipleri, senaryo gereği bir kapkaç olayını canlandırıp ihbar üzerine düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.
 19 Nisan 2021 21:27
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İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezinin önemine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan video klibi, basın mensuplarıyla paylaştı.

Foto Film Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğince hazırlanan klipte, polis memurları rol aldı.

Klipte, senaryo gereği sivil kıyafetlerle kapkaççı rolünü oynayan bir polis, parkta yürüyen bir kadın meslektaşını takip edip bir süre sonra kolundaki çantayı çalarak uzaklaştı.

Olayı gören vatandaş rolündeki bir başka polis, 112'yi arayıp durumu bildirdi.

İhbarın ulaştığı 112 Acil Çağrı Merkezindeki ekipler, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarında yaptıkları incelemelerde, kapkaççının eşkalini tespit etti.

Şüpheliyi yakalamak harekete geçen polis ekipleri, drone destekli operasyonda zanlıyı saklandığı bölgede yakaladı.

Polis memurları, kapkaç olayını aydınlattıkları klibin sonunda "İhtiyaç duyduğunuz her anda 112 ile sizlerleyiz. Kişisel bilgileriniz saklı kalmak suretiyle, 7 gün 24 saat 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetleriyle yanınızdayız." metnini seslendirdi.
Anadolu Ajansı
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