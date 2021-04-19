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İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs kararı

İstanbul Valiliği, pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların 1 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde 17 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.
 19 Nisan 2021 21:00
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İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs kararı

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında 15 Nisan'da toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığı'nın 14 Nisan'da yayımladığı genelge doğrultusunda "kısmi kapanma" kararları aldığını belirterek kentteki her türlü etkinliğe 17 Mayıs 2021'e kadar izin verilmemesine hükmetti.

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığı'nın 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı genelgesi doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ilimiz genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik aşağıdaki tedbirin de alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda?

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir."

3 ŞEHİRDE DAHA YASAKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Valiliği, Aydın Valiliği ve Denizli Valiliği de 1 Mayıs'ı kapsayacak şekilde yasak kararları almıştı.

Memurlar.Net
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