1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu

Kuzugöbeği toplayan Suat Kocaer:- "Bu sene yağmur çok az yağdığı için kuzugöbeği mantarı az oldu ve fiyatı yükseldi. Tazesinin kilosu 600 liraya kadar satılıyor. Kurusu ise 1500-2000 lira civarında"
 19 Nisan 2021 21:11
+Aa- Yazdır
Kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını satarak gelir elde ediyor.

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, bazı ailelere geçim kapısı oldu. Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tuttu.

Hacıoğlan Mahallesi'nde kuzugöbeği toplayan Suat Kocaer, doğadan topladıkları mantarın ilgi gördüğünü söyledi.

Yörede "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu ifade eden Kocaer, "Sandal ağaçlarının altında, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde bulunuyor. Yerlerini bilmenler toplamaya çıkmasın, eli boş dönerler. Bu sene yağmur çok az yağdığı için kuzugöbeği mantarı az oldu ve fiyatı yükseldi. Tazesinin kilosu 600 liraya kadar satılıyor. Kurusu ise 1500-2000 lira civarında." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
19 Nisan 2021 20:27		 Prof. Dr. Ali Özek, son yolculuğuna uğurlandı
19 Nisan 2021 20:22
THY, yolcularına hijyen seti hizmetini sunmaya devam ediyor
19 Nisan 2021 19:21		 Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum
19 Nisan 2021 19:19
Korona kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat arttı
19 Nisan 2021 18:22		 Doğanşehir'de koronadan ölen savcı adliye çalışanlarını yasa boğdu
19 Nisan 2021 17:01
Doğu ve İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
19 Nisan 2021 15:03		 Kızılay'dan 'İmmün plazma' çağrısı: Stoklar azaldı
19 Nisan 2021 14:24
Bilim Kurulu Üyesi: Vakaların yüzde 85'i İngiliz mutasyonu
19 Nisan 2021 14:07		 Gökyüzünün hakimleri DHMİ Havacılık Akademisinde yetişiyor
19 Nisan 2021 14:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor21:52 - Emekli zabıta memuru kazada yaşamını yitirdi21:35 - Koronavirüse yenik düşen öğretmen toprağa verildi21:29 - Deniz Baysal Yurtçu da koronavirüse yakalandı21:27 - Mersin polisi, video kliple 112'nin önemine dikkati çekti21:11 - Kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
21:08 - Diyarbakır'da korkunç olay! Asansör 11. kattan yere çakıldı21:00 - İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs kararı20:57 - Gastronomi kentinde iftarın vazgeçilmezi: Ramazan kahkesi20:54 - Microsoft, Malezya'da veri merkezleri kuracak20:49 - '25-59 yaş arasında Covid-19 endişe verici oranda artıyor'20:39 - Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
20:37 - Prof. Dr. Mustafa Müslim, Gaziantep'te toprağa verildi20:35 - Yeşilova Belediye Başkanı'ndan hizmet pasaportu açıklaması20:27 - Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor20:26 - 15 dakikada yüksek güvenlikli mobil askeri üs20:22 - Prof. Dr. Ali Özek, son yolculuğuna uğurlandı
20:16 - Rus turistler Türkiye'de tatil yapmaya kararlı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş
Koronavirüs Teşkilat dizisini vurdu
3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?
Süresinde mal bildirimi vermeyen memur önce ihtar edilmeli
TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu
Bakan Dönmez paylaştı: Yüzde 97,9...
Vaka sayısının kritik seyri sürüyor! 341 kişi hayatını kaybetti
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yabancı filmleri dublajsız izlemek 6
Xxxxxxxxxxxxx 2
Ramazan gelenekleri 5
bir tık 2
127 hours 1
tepkime 2
doğa dostu 2
yüreğe dokunmak 1
teşkilat dizisi 2
yazılı olmayan kurallar 2
SON İLANLAR
Budapeşte Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
TBMM 10 memur alacak
Marsilya Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Rotterdam Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 İşçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam