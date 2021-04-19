Deniz Baysal Yurtçu da koronavirüse yakalandı
TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtçu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
|19 Nisan 2021 21:29
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Deniz Baysal Yurtçu, sosyal medya sayfasından sağlık durumunu anlattı:
Arkadaşlarr :) Haber doğru, covid oldum. Evde 10 günlük karantinadayım. İyiyim, moralim yerinde, sadece koku alamıyorum. Atlatacağım inşallah. Ama gerçekten iyiyim, merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Yalnız değilim, Barış da benimle bu süreçte. Evde ayrı ayrı takılıyoruz, o negatif çok şükür. En iyi ilaçlardan biri moral. Benim moralim de yerinde...
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