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Koronavirüse yenik düşen öğretmen toprağa verildi

Karabük'te korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden genç öğretmen Sinem Vidinli (29) son yolculuğuna uğurlandı.
 19 Nisan 2021 21:35
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Koronavirüse yenik düşen öğretmen toprağa verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeuzun yıllardır konak işletmeciliği yapan Osman Şenol'un torunu Sinem Vidinli korona virüs semptomlarının görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerde test sonucu pozitif çıkan Öğretmen Vidinli rahatsızlığı artınca tedavisi hastanede devam etti. Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan 29 yaşındaki öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vidinli için Safranbolu Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 1 çocuk annesi olan genç öğretmen toprağa verildi.

Cenaze törenine Vidinli'nin yakınlarının yanı sıra Safrabolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük İl Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş katıldı.

Orhan mühendisi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Öte yandan Covid-19 nedeniyle İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede 2 gün arayla vefat eden Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi Mehmet Nafiz ve eşi Müzeyyen Akel için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul'da yaşayan torunlarını görmek için eşi ile birlikte giden Akel, orada önce eşi ardından kendisi virüse yakalandı. Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan karı koca 2 gün arayla hayatlarını kaybederek İstanbul'da toprağa verildi. Korona virüs nedeniyle eşi ile birlikte hayatını kaybeden Mehmet Nafiz Akel için, mesai arkadaşları işletme Müdürlüğü önünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Karabük orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, Müdür yardımcıları ve orman muhafaza memurlarının katıldığı gıyabi cenaze namazı sonrası Akel'in çalışma odasındaki masasına mesai arkadaşları tarafından çiçek bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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