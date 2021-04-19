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MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların eğitimlerinin 'tek atışta imha' parolasıyla devam ettiğini bildirdi.
 19 Nisan 2021 21:56
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MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kartal gözlü keskin nişancılarımız, 'tek atışta imha' parolasıyla, sabır ve kararlılık içinde eğitimlerine devam ediyor" denildi. Bakanlık, keskin nişancıların eğitimlerinden fotoğraflar da paylaştı.
DHA
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