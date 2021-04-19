MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların eğitimlerinin 'tek atışta imha' parolasıyla devam ettiğini bildirdi.
|19 Nisan 2021 21:56
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Osmaniye'de toplu etkinlikler geçici süreyle kısıtlandı
19 Nisan 2021 23:21
|Mersin polisi, video kliple 112'nin önemine dikkati çekti
19 Nisan 2021 21:27
|İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı
19 Nisan 2021 21:00
|Baskında yakalanınca tuvalet kağıdını maske yaptı
19 Nisan 2021 18:40
|Aşılara kimlik verilerek adım adım izleniyor
19 Nisan 2021 18:27
|Müddeti dolan 'süreli engelli sağlık kurulu raporları' eylüle kadar geçerli sayılacak
19 Nisan 2021 18:11
|Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı
19 Nisan 2021 17:59
|Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişki yaşadığına dair haberlere yayın yasağı
19 Nisan 2021 17:29
|Görevli personelin testi pozitif çıktı, anaokulu karantinaya alındı
19 Nisan 2021 17:14
|TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu
19 Nisan 2021 17:04