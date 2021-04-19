Bakan Koca, 5 ilde, yoğun bakımlardaki doluluk oranını açıkladı
|19 Nisan 2021 22:10
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı illerdeki yoğun bakımlardaki doluluk oranını açıkladı.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.
İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.
İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Uçum: Yeni sistemde hükümet Meclis'in içinden çıkmıyor
19 Nisan 2021 23:03
|'25-59 yaş arasında Covid-19 endişe verici oranda artıyor'
19 Nisan 2021 20:49
|Prof. Dr. Mustafa Müslim, Gaziantep'te toprağa verildi
19 Nisan 2021 20:37
|Yeşilova Belediye Başkanı'ndan hizmet pasaportu açıklaması
19 Nisan 2021 20:35
|Vaka sayısının kritik seyri sürüyor! 341 kişi hayatını kaybetti
19 Nisan 2021 19:42
|MHP'den belediye başkanlarına 'hizmet pasaportu' mesajı
19 Nisan 2021 19:14
|Ömer Çelik'ten 'Sarıklı amiral' açıklaması
19 Nisan 2021 19:10
|Ak Partili Çelik'ten 'gri pasaport' iddialarına yanıt
19 Nisan 2021 18:51
|20 milletvekiline ait 22 fezleke Meclis'te
19 Nisan 2021 16:37
|AK Parti MYK toplandı: Açıklama yapılacak
19 Nisan 2021 16:26