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Polisler, iftarlık kumanyalarını kağıt toplayıcı kadına verdi

Çorum'da iftarlık kumanyalarını ihtiyaç sahibi kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına veren polisler gönülleri fethetti. Yunus polislerinin insanın içini ısıtan örnek davranışı takdir topladı.
 19 Nisan 2021 22:14
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Çorum'da iftarlık kumanyalarını ihtiyaç sahibi kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına veren polisler gönülleri fethetti. Yunus polislerinin insanın içini ısıtan örnek davranışı takdir topladı.

İftarlıklarını kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına veren polisler gönülleri fethetti - Tıkla İzle

Olay, 15 Nisan'da Çorum merkezde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinde görevli polisler Muhammed Emin Tosya ve Ali Şener, görevlerini yürüttüğü esnada Valilik Konutu önünde kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir anne ve 2 çocuğunu gördü. Ailenin durumundan etkilenen polisler, bir süre sonra ekip aracını durdurarak aileye seslendi.

Polislerden biri, Sosyal Yardımlaşma Vakfından aldıkları iftarlık kumanyalarını anne ve çocuklarına götürerek verdi. Bir çocukta maske olmadığını gören yunuslar küçük çocuğa da maske taktı.

Yunus timinin yüreklere dokunan jestiyle şaşkınlık yaşayan anne, polislere teşekkür etti. Görenleri duygulandıran bu güzel anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

O anları anlattılar

15 Nisan'da devriye görevini ifa ederken daha önceden bildikleri ihtiyaç sahibi aileyi gördüklerini dile getiren polis memuru Ali Şener, İHA muhabirine duygularını anlattı. Şener, "İftar saatine yarım saat gibi bir süre kalmıştı. Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfından bize verilen iftarlık kumanyayı biz bu aileye verdik. Küçük çocuklardan birisinin maskesi de yoktu. Maskesini de taktık. Biz polislik görevimizin yanı sıra vatandaşlık görevimizi de yerine getirmek zorundayız. Çünkü toplumun gözü önündesiniz. Çünkü ne yapsanız toplum tarafından önemseniyor. Bunu yaptığımız için mutluyuz" dedi.

Yardıma muhtaç aile ile iftarlık kumanyalarını paylaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren polis memuru Muhammed Emin Tosya ise, "Aileyle kumanyamızı paylaştığımızda hem anne hem de yanında bulunan o küçük tatlı kız çok mutlu oldu. Mutlu olduk. Onların gözlerinde gördüğümüz mutluluk bizim de yorgunluğumuzu aldı. Çok teşekkür ettiler" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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