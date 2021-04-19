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Uçum: Yeni sistemde hükümet Meclis'in içinden çıkmıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Yeni sistemde hükümet Meclis'in içinden çıkmıyor. Cumhurbaşkanı sadece bütçe kanun teklifi verme yetkisine sahip. Yeni sistemde denetim açısından kaldırılan tek şey sözlü sorudur. Meclis'i kapatsanız yürütme Meclis'e ihtiyaç duymadan süreçleri yönetebilir mi? Yönetemez. Eskiden çıkarılan kanun sayısı daha fazlaydı. Şimdi Meclis'ten çıkan kanun sayısı az olmakla birlikte yürütmenin önünde bir engel değil.
 19 Nisan 2021 23:03
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Uçum: Yeni sistemde hükümet Meclis'in içinden çıkmıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gazeteciler Murat Çelik ve Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un açıklamaları şöyle:

Türkiye'de hükümet modeli açısından iyi yönetim arayışı 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan bir arayış değildir. 60'larda farklı görüşler gündeme getirilmiştir. Parlamenter sisteme alternatif olarak Başkanlık sisteminin getirilmesi tartışılmıştır. Tartışmanın merkezinde Anayasa yer alıyordu. Biz de yeni Anayasa tartışmaları 1980'li yıllardan itibaren başlamış bir tartışmadır. 82'de Anayasa kabul edildi hemen birkaç yıl içinde yeni Anayasa tartışmaları gündeme geldi. 2011 seçimlerinde bütün siyasi partiler Meclis'ten yeni Anayasa çıkarma taahhütü ile gittiler. 1 Kasım seçimlerinden sonra da yeni Anayasa gündemdi. 15 Temmuz'dan önce de çalışılan bir şeydi. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin güçlü yürütme ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. 16 Nisan Anayasa değişikliğinin ilk işaret fişeğini çakan Sayın Bahçeli'ydi. 4 parti Meclis'te 60 madde üzerinde uzlaştıkları bir Anayasa çalışması da yapmışlardı. 4 partinin uzlaştığı konular da Anayasa çalışması içinde yer aldı. Sıkı yönetim kaldırıldı. Sıkı yönetimin kaldırılması demek yönetimin askere devredilmesinin kaldırılması demek. Askeri yargı kaldırıldı. Genelkurmay Başkanı'nın statüsü değiştirildi. Demokratikleşme konusunda önemli adımlar atıldı.

Yeni sistemde hükümet Meclis'in içinden çıkmıyor. Cumhurbaşkanı sadece bütçe kanun teklifi verme yetkisine sahip. Yeni sistemde denetim açısından kaldırılan tek şey sözlü sorudur. Meclis'i kapatsanız yürütme Meclis'e ihtiyaç duymadan süreçleri yönetebilir mi? Yönetemez. Eskiden çıkarılan kanun sayısı daha fazlaydı. Şimdi Meclis'ten çıkan kanun sayısı az olmakla birlikte yürütmenin önünde bir engel değil.
Memurlar.Net
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