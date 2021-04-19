Lise öğrencisi Zehra, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
|19 Nisan 2021 23:06
|+Aa- Yazdır
Anamur Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Zehra Çetin, Türkiye Bankalar Birliği'nin 13-15 yaş grubunda düzenlediği finansal okur-yazarlık yarışmasında yapılan derecelendirmede ilk 5 öğrenci arasına girdi. Çetin, aldığı derece ile Avrupa Birliği'nin (AB) açtığı European Money Quiz yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.
Yarın online olarak yapılacak yarışma öncesi Zehra'nın okulunun kütüphanesindeki son çalışmasına, okul müdürü Kemal Akmeşe'nin yanı sıra, anne Fatma, baba Özkan Çetin ile kardeşi Zeynep de katılarak destek oldu.
Yarışma öncesi heyecanlı olduğu gözlenen Zehra, "Türkiye Bankalar Birliği'nin düzenlediği yarışmada ilk 5'e girerek Avrupa yarışmasına hak kazandım. Okuluma, aileme teşekkür ederim. Ülkemi temsil edeceğim o yarışmada. Önce dereceye girmeyi ve birinci olmayı hedefliyorum" diye konuştu.
Ablasının böyle bir yarışmada Türkiye'yi temsil edecek olmasına sevinen Zeynep ise "Ablamı tebrik ederim. Yarınki yarışmasında başarılar dilerim. Onunla gurur duyuyorum, Bana da çok güzel bir örnek oluyor" dedi.
Okul Müdürü Kemal Akmeşe ve Zehra'nın anne-babası da yarışma öncesi başarı diledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Corona'daki yeni tehlike: İlaç kullanmak istemiyorum
19 Nisan 2021 23:12
|Emekli Albay Cengiz Köylü koronavirüse yenik düştü
19 Nisan 2021 22:17
|Kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
19 Nisan 2021 21:11
|Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
19 Nisan 2021 20:27
|Prof. Dr. Ali Özek, son yolculuğuna uğurlandı
19 Nisan 2021 20:22
|THY, yolcularına hijyen seti hizmetini sunmaya devam ediyor
19 Nisan 2021 19:21
|Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum
19 Nisan 2021 19:19
|Korona kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat arttı
19 Nisan 2021 18:22
|Doğanşehir'de koronadan ölen savcı adliye çalışanlarını yasa boğdu
19 Nisan 2021 17:01
|Doğu ve İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
19 Nisan 2021 15:03