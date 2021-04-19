Corona'daki yeni tehlike: İlaç kullanmak istemiyorum

Bir seneyi aşkın süredir corona virüsle mücadelesini sürdüren Türkiye'de, salgının gidişatını kötü etkilediği belirtilen yeni bir sebep ortaya atıldı. Virüse yakalandıktan sonra evde karantinaya alınan bazı hastaların, filyasyon ekiplerinin verdiği ilaçları kullanmadığı ifade edildi. Verilen ilaçların kullanılmaması hastalığın seyrini ve hastaneye yatış oranını büyük ölçüde etkiliyor.

Peki, filyasyon ekipleri tarafından verilen ilaçların kullanılma(ma)sı corona virüsün seyrini nasıl etkiliyor? Virüsü hafif atlatığını söyleyen hastalar verilen ilaçları kullanmasa olur mu? Uzmanlar, ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

''VİRÜS İLK 5-6 GÜNDE ÇOĞALIYOR''

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, özellikle evde karantinaya alınan hastalarda ilaç kullanımın reddedilmesine oldukça sık rastlandıklarını belirtti.

Akhan, filyasyon ekiplerinin ilaçları teslim ettikten sonra hastaların belirli iddialarla bu ilaçları kullanmadan evde tuttuğunu söyledi.

Hastalığın seyri açısından bu durumun oldukça yanlış ve tehlikeli olduğunu ifade eden Akhan, ''Virüs 5-6 gün içerisinde çoğalıyor. Filyasyon ekipleri tarafından teslim edilen ilaçlarla biz bu virüs çoğalımını oldukça azaltmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olabilirsek immün fırtınayı o kadar azaltabiliyoruz'' dedi.

İLAÇLAR NEDEN KULLANILMALI?

Corona virüsün seyrinin iki aşamalı olduğunu da söyleyen Akhan, ''Birinci fazda virüs çoğalma eğilimi taşıyor. Bir müddet sonra bu çoğalım duruyor. İkinci fazda vücut virüsle savaşırken immün (bağışıklık) cevap oluşuyor. Virüs bitse de o savaş devam ediyor, vücut kendi kendine savaşmaya devam ediyor, kendini yıpratıyor. Hastaya verilen favipiravir ile biz bu durumu önlemeye çalışıyoruz'' açıklamasını yaptı.

''KANDA PIHTI DA YAPABİLİYOR''

Akhan, favipiravirin yanında corona virüs hastalarına bir de kan sulandırıcı bir hap verildiği söyledi. Bu ilacında diğer ilaç gibi mutlaka kullanılması gerektiği ifade eden Akhan, corona virüsün damarlarda tutunma, kanda pıhtı yapma gibi bir özelliği olduğunu vurguladı.

Hastalığın seyri ve verilen ilaçların etkileri hakkında açıklama yaptıktan sonra Akhan sözlerine şunları ekledi:

''Bu ilacın bana zararı olacak yorumu tamamen yanlış. Sadece gebelerin kullanmaması gerekiyor. Zaten herhangi bir yan etki yapıyorsa da 5 gün kullanılan bir ilaç olduğu için bu geri dönüşümlü bir durum. Hastalığın en vurucu yeri olan immün fırtınayı durdurabilmek için ilaçların kullanılması gerekiyor. Çünkü o ilacın bu dönemde faydası var Sonra işler sarpma sarınca bu ilacın kullanılmasının hiçbir anlamı kalmıyor''

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de salgının başından bu yana hastaların, verilen ilaçları sorguladığını söyledi.

''İLACIN SAYISI DA KORKUTABİLİYOR''

Tükek, ''Özellikle evde olan hastalarda bu soruları oldukça duyuyoruz. 8-16 ilacın bir arada alınması insanları haliyle korkutuyor. İlaç kullanmama noktasında bazı hastaların eğilimlerinin de olduğunu görüyoruz. Bazı kişiler, 'İyiyim ben bir şikayetim yok. İlaçları almasam olur mu' diye soruyor. Ama biz mutlaka ilaçların alınması gerektiğini söylüyoruz'' açıklamasını yaptı.

''DAHA AĞIR SEYREDİYORLAR''

Vakalar üzerinden gözlemlerini aktaran Tükek'e göre, virüsün en başında ilaç kullanmayan ya da ilaçları aksatan hastaların, bir noktadan sonra süreci daha ağır seyrettiklerini belirtti.

İlaçları hastalığın hafif atlatılması için verildiğini vurgulayan Tükek, ''Bu ilaçlar, hastalığın kötüleşmemesi için kullandığımız ajanlar. Hastalık başta iyi seyredebiliyor ve hasta bir şeyi yokmuş gibi hissedebiliyor. Ancak daha sonra özellikle bir hafta içerisinde durum alevlenip daha da kötüye gidebiliyor. İlaçları kullanmayan hastalarda pişmanlık görebiliyoruz'' dedi.

Salgının tepe noktasında olduğunu söyleyen Tüfek, corona virüse karşı uyarı da bulunarak şu bilgileri verdi:

''Şu an hastaneye yatması gereken hasta sayısında da bir artış var. Hastanelerde doluluk oranları giderek yükseliyor. Bunun sonucu olarak yoğun bakımlarda da bir takım artışlar meydana geldi. Salgının bir an önce tersine döndürülmesi, vaka sayılarının düşürülmesi gerekiyor''

Tuğba Öztürk