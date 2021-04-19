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Cadde ve sokaklarını 21 yıldır takım elbiseyle temizliyor

 19 Nisan 2021 23:17
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ARDAHAN'ın Göle ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Ensar Kerdige, mesleğini 21 yıldır aşkla yapıyor ve günde en az iki defa takım elbise değiştiriyor. Kerdige, "Gece gündüz hep görevdeyim. İşimi yaparken oyun oynuyorum, türkü söylüyorum. Halkımı da işimi de çok seviyorum" dedi.

Göle belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Ensar Kerdige (45) işe başladığı günden itibaren mesleğini severek yapıyor. Takım elbisesi, saç traşı ve bakımı hiç eksik olmayan Kerdige, sabahın erken saatlerinde kalkıp takım elbisesini giyiniyor, Kore gazisi dedesinden kalan madalyaları takıyor ve el arabasını, süpürgesini alarak işe başlıyor. Türkü söyleyip, oyun oynayarak işini büyük bir aşkla yapan Kerdige, Göle halkı tarafından "Ensar Başkan" olarak tanılıyor. Kerdige, gün içerisinde en az iki defa da takım elbise değiştiriyor.

Mesleğini çok sevdiğini, Göle halkına hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Kerdige, "21 yıldır Göle'de çalışıyorum. Gece gündüz hep görevdeyim. İşimi yaparken oyun oynuyorum. Halkımı da işimi de çok seviyorum. Halktan moral alıyorum. Mesleğim gece bile rüyama giriyor ve kalkıp temizlik yapıyorum. Günde iki defa da takım elbise değişiyorum. Traşımı aksatmıyorum. Ben takım elbiseli çalışıyorum ki kimsede yere çöp atmasın. Çevre ne kadar temiz olursa millet de o kadar temiz oluyor. Çöpte çalışmak kolay değil, çok zor. Hizmetin saati yoktur. Vatandaşlar bana 'Ensar başkan' diye sesleniyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Meslektaşlarıma önerim işini sevsinler. İşini severlerse mutlu olurlar. Ben emekli olmayı düşünmüyorum. Göle'me sınırsız hizmet edeceğim" diye konuştu.

Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin de, "Ensar bey yıllardır belediye çalışanımız. Kendisi Kore gazisi bir ailenin mensubu. Mesai saati gözetmeden hizmet ediyor. Sabah namazından sonra sokaklarda temizliğe başlıyor. Giyimiyle, kuşamıyla, beyefendiliğiyle örnek bir çalışanımız. Tüm çalışanlarımızın Ensar bey gibi hem giyiminde kuşamında hem de işinde nizamı örnek alınması gereken bir kardeşimiz. Böyle bir kardeşimizin, renkli simasıyla, hareketleriyle, çalışkanlığıyla belediyemizde çalışıyor olması şanstır. Bu şans Göle belediyesine vurmuş" dedi

Vatandaşlar da Kerdige'nin yardımseverliğinden, renkli kişiliğinden memnun olduklarını, çok değerli ve çalışkan bir yapıya sahip olduğunu söyledi.
DHA
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