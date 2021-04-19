Osmaniye'de toplu etkinlikler geçici süreyle kısıtlandı
|19 Nisan 2021 23:21
|+Aa- Yazdır
Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yayılımının durdurulması için yurt genelindeki tedbirler sürdürülüyor.
COVID-19 riskini yönetebilmek ve sosyal izolasyonu sağlamak için bazı kararlar alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ile etkinlikler, oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılması, pankart ve afiş asılması gibi etkinlikler 28 Nisan'a kadar yasaklanmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor
19 Nisan 2021 21:56
|Mersin polisi, video kliple 112'nin önemine dikkati çekti
19 Nisan 2021 21:27
|İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı
19 Nisan 2021 21:00
|Baskında yakalanınca tuvalet kağıdını maske yaptı
19 Nisan 2021 18:40
|Aşılara kimlik verilerek adım adım izleniyor
19 Nisan 2021 18:27
|Müddeti dolan 'süreli engelli sağlık kurulu raporları' eylüle kadar geçerli sayılacak
19 Nisan 2021 18:11
|Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı
19 Nisan 2021 17:59
|Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişki yaşadığına dair haberlere yayın yasağı
19 Nisan 2021 17:29
|Görevli personelin testi pozitif çıktı, anaokulu karantinaya alındı
19 Nisan 2021 17:14
|TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu
19 Nisan 2021 17:04