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Osmaniye'de toplu etkinlikler geçici süreyle kısıtlandı

Osmaniye'de koronavirüs salgını nedeniyle, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinlikler 28 Nisan'a kadar yasaklandı.
 19 Nisan 2021 23:21
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Osmaniye'de toplu etkinlikler geçici süreyle kısıtlandı

Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yayılımının durdurulması için yurt genelindeki tedbirler sürdürülüyor.

COVID-19 riskini yönetebilmek ve sosyal izolasyonu sağlamak için bazı kararlar alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ile etkinlikler, oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılması, pankart ve afiş asılması gibi etkinlikler 28 Nisan'a kadar yasaklanmıştır."
Anadolu Ajansı
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