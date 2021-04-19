Bitcoin neden düştü? Kripto para için 4 iddia 4 cevap!

Bitcoin 14 Nisan tarihinde 64.854 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Özellikle Aralık 2020'nin ortalarında 16 bin dolar düzeylerinden başlayan yükseliş hareketini yeni yılda güçlendiren Bitcoin, Pazar sabahı sadece yarım saat içinde yüzde 13'ü aşan gerilemeyle 59 bin dolar sınırından 51 bin doların altına geriledi.

BİTCOİN ZİRVE SEVİYESİNİN YÜZDE 20 ALTINA GERİLEDİ

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; Bitcoin tarihi zirve seviyesi dikkate alındığında, yaklaşık 14 bin dolar birden gerileyerek yatırımcısına yüzde 21'in üzerinde kayıp yaşattı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de kripto para yatırımcılarının aklında hep aynı soru var 'Kripto para piyasalarında neler oldu?'

Dünyada Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan genişleyici para politikaları ve teşvik paketlerinin devasa büyüklükte bir likidite yaratması yatırımcıları sürekli bir getiri arayışına itti. Bu paranın bir kısmı altına bir kısmı borsaya bir kısmı da kripto paralara kaydı.

ARALIK AYINDA RALLİ HIZLANDI

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 nedeniyle dünyada pandemi ilanının ardından Bitcoin 3782 dolar ile dip yaparken bu tarihten itibaren yavaş yavaş yükselişe geçti.

Mayıs ayında 10 bin doları alan Bitcoin, Ağustos ayında 20 bin dolar direncini kıramayarak gevşese de ilerleyen dönemde aşı haberleriyle gerileyen altın fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle, yatırımcılara alternatif oldu. Uzmanlar bu durumu Bitcoin'in altından rol çalması olarak yorumladı.

BİTCOİN BİR YILDA 10'A KATLANDI

15 Aralık tarihinin ardından 19 bin dolar bandını hızla geçen Bitcoin, yeni yılda da hızını artırdı ve 14 Nisan'da 65 bin dolara dayandı. Bunda yeni yılda borsalarda ve altında getirinin düşmesi nedeniyle kripto paralara artan ilginin etkisi büyüktü. Bununla beraber geçtiğimiz yıl aynı tarihte 6800 dolar bandında bulunan Bitcoin yatırımcısına hemen hemen 10 kat getiri sağladı.

PEKİ BİTCOİN İÇİN SERT DÜŞÜŞÜN NEDENİ NEYDİ? KRİPTO PARA PİYASALARINDA NELER OLDU?

25 Mart tarihinde 50.400 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından yaklaşık 3 haftalık bir ralli yaşayan Bitcoin önce 64.854 dolar ile zirve yaptı. Zirve seviyesinin ardından gevşeme hareketleri gösteren Bitcoin, Pazar sabahı sadece yarım saat içinde sert düşüş yaşayarak kripto para yatırımcılarının çoğuna yüzde 20'yi aşan kayıp yaşattı.

TÜRKİYE'DE BİR ÇOK YATIRIMCININ TERCİH ETTİĞİ ALT COİNLER ÇAKILDI

Özellikle Türkiye'de bir çok kripto para yatırımcısının alım satım yapmasıyla öne çıkan HOLO (HOT), Bittorent (BTT) için de kayıp büyük oldu. Gece 0.074 bandında hareket eden BTT, 0.062 liraya, HOT ise 0.154 bandında hareket ederken, 0.139 TL'yi gördü.

TESLA CEO'su Elon Musk'ın sık sık twitleriyle desteklediği popüler alt coinlerden Dogecoin'de düşüş son 24 saatte yüzde 25'i bulurken, ABD'deki olumlu dava haberlerinin ardından ralli yapan Ripple ise yüzde 15'ten fazla geriledi.

İDDİA 1

Merkez Bankası, kripto paralar için karar aldı. Buna göre kripto para-kripto varlıklar için yapılan düzenlemede, bu varlıkların ödeme aracı olarak kullanılmaması yönünde hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Piyasalarda bu iddia çok konuşuldu. Ancak Türkiye'deki kripto para yatırım hacminin 2 trilyon doları aşan kripto para hacmini etkilemesinin olası olmadığı ve zaten kripto paraların Türkiye'de ödeme aracı olarak kullanılmasının kısıtlı olduğu düşünüldüğünde bu iddia zayıf kalıyor.

İDDİA 2

ABD Hazine Bakanlığı'nın, birkaç finans kurumu için kripto paralar üzerinden kara para akladığı için cezalandırmayı planladığı söylentileri.

'Kara para aklama' söylemi, ceza gelecek, regülasyonlar gelecek beklentileri kripto paralar için yeni bir şey değil. Dolayısıyla piyasalar beklentiyi önceden fiyatladığından böyle bir söylenti veya açıklama dahi olsa bu sert düşüşe neden olabileceği iddiasını zayıflatıyor. Ancak yine de 3 haftalık rallinin ardından köpüğünü atmak isteyen Bitcoin için bu durum satış bahanesi olmuş olabilir.

İDDİA 3

Dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin ve diğer kripto paralarda yaşanan sert düşüşün, Çin'in Şincan bölgesindeki elektrik kesintisiyle bağlantılı olduğu piyasalarda konuşuldu. Dünyanın en fazla Bitcoin madenciliğinin yapıldığı bölgede yaşanan kesinti sebebiyle, Bitcoin ağının yarısına yakını 48 saat boyunca çevrim dışı kaldı.

Elektrik kesintisi sırasında kripto para madenciliği yapılan cihazların çalışma hızını ifade eden 'Hash rate' değerlerinde düşüş yaşanmasının, Bitcoin fiyatlarını etkilediği öne sürüldü.

İddianın sahibi ünlü Zincir İçi Veri Uzmanı Willy Woo. Woo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Hash rate' ile Bitcoin fiyatlarının birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade ederek, "Yaşanan 'Hash rate' düşüşünün 3.5 yılın en büyük çöküşü olduğunu belirtti. Uzman isim, bu oranların normale döndüğünü sözlerine ekledi.

İDDİA 4

Grafikte Bitcoin'in hareketleri incelendiğinde 2020 Aralık ortasında başlayan yükselişin ardından 4 tepe dikkat çekiyor ve her tepeden sonra bir düzeltme hareketi geldiği görülüyor. Piyasaların doğası gereği hiçbir varlık sürekli yükselmez sürekli de düşmez. Dolayısıyla Bitcoin büyük hacimlerle geldiği bu noktada bir düzeltme hareketi sergiledi.

Bu görüş piyasada en olası en rasyonel yaklaşım olarak dikkat çekiyor. Aşırı alım ve yüksek hacim sonrası bir kahvenin köpürmesi gibi hareket eden finansal varlık, köpüğün sönmesiyle rasyonel değerine çekilir ve yeni yatırımcılara alım fırsatı verir. Nitekim daha düşük fiyattan giren kar eden yatırımcıların ve kurumların karını realize etmesi de bir sonraki yükseliş için en sağlıklı durum olarak ifade ediliyor. Piyasa uzmanı herkes bilir ki, düzeltmesiz her yükseliş bir balon doğuracağından riskleri artırır.