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Bir yerli aşı daha Faz-1 aşamasına geçiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir aşının daha faz-1 aşamasına başlayacağının müjdesini verdi. Oktay, "Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Erganiş hocamızın klinik aşamayı tamamladığı ve faz-1 aşamasına başlayacağı haberini aldık" ifadelerini kullandı.
 20 Nisan 2021 00:13
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Bir yerli aşı daha Faz-1 aşamasına geçiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Covid-19'a karşı bir yerli aşının daha klinik öncesi aşamayı tamamlayarak çarşamba günü faz-1 aşamasına başlayacağının müjdesini verdi.

Yozgat'ta yayın yapan Çamlık TV'nin canlı yayınına konuk olan Oktay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19'a karşı halihazırda 18 yerli aşı çalışmasının bulunduğunu ve bunlardan 7'sinin ümit verici olduğunu kaydeden Oktay, 7 aşı içinde 4'ünün klinik uygulama aşamasında bulunduğunu bildirdi.

Oktay, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen aşının son klinik aşama olan faz-3 aşamasına çok yakında geçeceğini ifade etti.

Aşı çalışmalarında ciddi mesafe kat edildiğini ve klinik aşamaya gelmiş durumda olan çalışmaları sıkı takip ettiklerini vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Bugün de güzel bir haberimiz var. Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Erganiş hocamızın geliştirdiği aşı adayının klinik öncesi aşamayı tamamladığı ve faz-1 aşamasına başlayacağı haberini aldık. Kısmet olursa çarşamba günü faz-1 uygulaması başlamış olacak."

Anadolu Ajansı
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