2 bin 901 sürücüye 'cep telefonu' cezası
Türkiye genelindeki denetimlerde araçla seyir halinde cep telefonu kullanan 2 bin 901 kişiye ceza kesildi.
|20 Nisan 2021 00:17
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Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 2 bin 901 ve emniyet kemeri takmayan 2 bin 166 sürücüye cezai işlem uygulandığı açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan'da ülke genelinde eş zamanlı kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik ihbarlı özel denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 2 bin 901 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullandığı, 2 bin 166 sürücüye de emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi.
Toplam 12 bin 406 kural ihlalinin tespit edilerek ceza kesildiği denetimlerde 376 araç trafikten men edilirken 9 sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.
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