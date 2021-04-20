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Delil yetersizliği kararıyla beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı

Nitelikli cinsel saldırı suçuyla yargılandığı davadan beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, yeterli delil bulunmadığını belirterek 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesine işaret etti.
 20 Nisan 2021 00:22
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Delil yetersizliği kararıyla beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı

HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda, "Ceza mahkumiyeti, herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır" maddesi hatırlatıldı.

Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı belirtilerek, "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği beraat kararı verildiği bildirildi.

Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nca dokunulmazlığı kaldırılmıştı. İstifasından önce hakkında soruşturma başlatılan Çelik için HDP yönetimi ihraç kararı da almıştı.

Tuma Çelik istifasını açıklarken yaptığı konuşmada bir kadının kendisine bir yıldır iftirada bulunarak şantaj yaptığını iddia ederek, "Partimin zarar görmemesi için istifa kararı aldım" demişti.
Memurlar.Net
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