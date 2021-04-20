55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
|20 Nisan 2021 00:26
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 aşılama programında 55 yaş üzerine geçildiğini duyurmasının ardından, bu yaştaki vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya başladı. Vatandaşlar akşam saatleri olmasına rağmen İstanbul ve Ankara'daki hastanelere akın etti.
E-NABIZ BİR SÜRE ÇÖKTÜ
Bakan Koca'nın akşam saatlerinde yaptığı duyurunun ardından e-Nabız uygulaması yoğun ilgi gördü. e-Nabız uygulaması aşırı yoğunluk nedeniyle bir süre erişime kapandı.
İSTANBUL VE ANKARA'DA AŞI YOĞUNLUĞU
İstanbul ve Ankara'da akşam saatlerinde başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar aşı yoğunluklar oluştu. Ankara Şehir Hastanesi'nden ulaştırılan görüntülerde aşı olmak için giden vatandaşların hastane dışında hem yoğun trafik hem de uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ulaştırılan görüntüde ise hastane içinde uzun kuyruk oluştuğu görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İletişim Başkanlığı'ndan ilk hava şehitlerinin hayatını anlatan kitap
20 Nisan 2021 00:28
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
20 Nisan 2021 00:20
|Dikiz aynası öldürdü
20 Nisan 2021 00:15
|Corona'daki yeni tehlike: İlaç kullanmak istemiyorum
19 Nisan 2021 23:12
|Lise öğrencisi Zehra, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
19 Nisan 2021 23:06
|Emekli Albay Cengiz Köylü koronavirüse yenik düştü
19 Nisan 2021 22:17
|Kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
19 Nisan 2021 21:11
|Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
19 Nisan 2021 20:27
|Prof. Dr. Ali Özek, son yolculuğuna uğurlandı
19 Nisan 2021 20:22
|THY, yolcularına hijyen seti hizmetini sunmaya devam ediyor
19 Nisan 2021 19:21