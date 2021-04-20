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55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden 55 yaş üzerine aşının başlamasını duyurmasının ardından gece saatlerine kadar hastanelerde kalabalık oluştu. Çok sayıda vatandaş İstanbul ve Ankara'daki hastanelere akın etti. Aşı olmak için bir saate yakın bekleyen randevulu hastalar uzun kuyruklar oluşturdu.
 20 Nisan 2021 00:26
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55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 aşılama programında 55 yaş üzerine geçildiğini duyurmasının ardından, bu yaştaki vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya başladı. Vatandaşlar akşam saatleri olmasına rağmen İstanbul ve Ankara'daki hastanelere akın etti.

E-NABIZ BİR SÜRE ÇÖKTÜ

Bakan Koca'nın akşam saatlerinde yaptığı duyurunun ardından e-Nabız uygulaması yoğun ilgi gördü. e-Nabız uygulaması aşırı yoğunluk nedeniyle bir süre erişime kapandı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA AŞI YOĞUNLUĞU

İstanbul ve Ankara'da akşam saatlerinde başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar aşı yoğunluklar oluştu. Ankara Şehir Hastanesi'nden ulaştırılan görüntülerde aşı olmak için giden vatandaşların hastane dışında hem yoğun trafik hem de uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ulaştırılan görüntüde ise hastane içinde uzun kuyruk oluştuğu görüldü.
Sözcü
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