Soylu'dan salgın sürecinde evlere hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür
|20 Nisan 2021 00:36
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde milyonlarca eve hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grupları görevlilerine teşekkür etti.
Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefa, kahramanlık ve zor zamanda tek yürek olmak bizlere atalarımızın mirasıdır... Vefa Sosyal Destek Grupları ile pandemi sürecinde ülkemizin her bir köşesini ilmek ilmek işleyerek, milyonlarca eve hizmet götüren tüm evlatlarımıza teşekkürler." ifadelerini kullandı.
- 21 milyonu aşkın hizmet vatandaşa ulaştırıldı
Bakan Soylu, 16 Nisan'da paylaştığı grafikte salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyon 210 bin 899 hizmetin vatandaşlara ulaştırıldığını bildirmişti.
Grafikte, Vefa Sosyal Destek Gruplarına 65 yaş ve üzeri kişilerin çağrı merkezleri aracılığıyla 11 milyon 133 bin 545 talepte bulunduğu ve "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 3 milyon 124 bin 580 hane/kişinin maaşının Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ödendiği bilgisi yer almıştı.
Ayrıca, Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 960 bin 887 hane/kişiye ayrıca ödeme yapıldığı, Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan maske ve kolonya bulunan 5 milyon 991 bin 887 hediye paketinin de dağıtıldığı kaydedilmişti.
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