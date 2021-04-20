Bakan Koca, Iğdır'da kaza geçiren filyasyon ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Iğdır'da trafik kazası geçiren filyasyon ekibinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları yılı, sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
|20 Nisan 2021 01:04
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Iğdır'da trafik kazası geçiren filyasyon ekibinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları yılı, sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Iğdır'da Kovid-19 bulaşan hastalara yardım için giden filyasyon ekibinin geçirdiği trafik kazasına ilişkin paylaşımında bulundu.
Koca, ekibin kaza yaptığı aracın fotoğrafıyla birlikte, "Bu araç Iğdır'da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı, sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun." mesajını paylaştı.
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