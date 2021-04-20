Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haritalı
|20 Nisan 2021 06:30
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kayseri, Sivas çevreleri ile İzmir, Manisa ve Çankırı'nın kuzeyinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI:, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun Doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yaş grubunun daraldığı bu virüs 'Türkiye varyantı' olabilir
20 Nisan 2021 07:20
|65 yaş ve üstüne esneme gelebilir
20 Nisan 2021 06:50
|Bilgileriniz çalınırsa bunları yapın
20 Nisan 2021 06:15
|Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi
20 Nisan 2021 02:45
|İletişim Başkanlığı'ndan ilk hava şehitlerinin hayatını anlatan kitap
20 Nisan 2021 00:28
|55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
20 Nisan 2021 00:26
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
20 Nisan 2021 00:20
|Dikiz aynası öldürdü
20 Nisan 2021 00:15
|Corona'daki yeni tehlike: İlaç kullanmak istemiyorum
19 Nisan 2021 23:12
|Lise öğrencisi Zehra, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
19 Nisan 2021 23:06