Tarihi konuşmaları kitaplaştırıldı
|20 Nisan 2021 06:40
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AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünyada büyük yankı bulan konuşmalarını "Seninle, Gençlikle, Geleceğe" adıyla kitaplaştırdı.
Girişinde Erdoğan'ın söyledikleri, yaptıkları ve dünyaya karşı duruşuyla Türkiye'nin
değil, dünyadaki pek çok coğrafyanın kaderini değiştirdiği belirtilen kitapta
1997'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken okuduğu şiir, 2007'de yüzde
47 ile iktidar olmasının ardından yaptığı balkon konuşması, 2009'da Davos'taki
"one minute" çıkışı ile FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında yaptığı çağrı
da yer aldı.
HAFIZALARA KAZINAN VURGULAR
Yine Erdoğan'ın konuşmalarında sıklıkla vurguladığı bazı sözler de kitaba girdi. Bunların arasında, "Yerli ve milli", "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın", "Kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi", "İleri demokrasi", "Durmak yok, yola devam", "Hedef 2023", "Rabia", "Dünya beşten büyüktür", "Milletin adamı", "Biz emri dağdan değil, Hak'tan ve halktan aldık", "İnlerine gireceğiz", "Kudüs kırmızı çizgimizdir" ve "Yeni Türkiye" gibi sözler ve bu sözlerin ne anlama geldiği bulunuyor.
Tarih: 29 Ocak 2009. İsviçre'nin Davos köyünde, düzenlenen 'Gazze: Ortadoğu'da
Barış Modeli' panelinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'One
Minute' çıkışı tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Tam 10 yıl geçti ancak o görüntü
hala hafızalarda tazeliğini koruyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılacak olmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, 'Buradan müzeden aslına Ayasofya'nın tekrar camiye dönüşmesi bu milletin en doğal en tabii hakkıdır. Zannediyorum ki bu yara şu anda tedavi edildiği için, böyle bir kararı da gerek Danıştay 10'uncu dairemiz, gerekse şahsımın onayıyla birlikte yürürlüğe girmiş olması bizim aslında tarihe bir borcumuzdu ve bu borç ifa edildi. Bu, Ayasofya'nın esaret zincirinden kurtulmasıdır. Bu zincir sökülüp atılmıştır.' dedi.
AYASOFYA'NIN DİRİLİŞİ
Kitabın son kısmında ise "Ayasofya dirilişi" başlığı yer aldı. Ayasofya'nın dirilişinin Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi olduğu vurgulanırken, şu ifadeler yer aldı: "Ayasofya'nın dirilişi dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir."
Osman Özgan
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