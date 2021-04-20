65 yaş ve üstüne esneme gelebilir

Koronavirüsle mücadele için uygulamaya giren 'Kısmi kapanma' tedbirlerinin ilk somut etkisi bu hafta görülmeye başlanacak. Ortaya çıkacak rakamlar ve vaka artış seyrine göre ya mevcut tedbirler devam edecek, ya da daha sıkı tedbirler gelecek. Sağlık Bakanlığına sahadan gelen verilerde testlerin pozitif çıkma oranı birkaç gündür yavaşladı. 14 Nisan'da testlerin pozitiflik oranı yüzde 20'nin üzerindeyken son birkaç günde oran yüzde 18-19 civarında. Türkiye'deki tüm vakaların yüzde 40'tan fazlasının çıktığı İstanbul'da da vaka artış hızının düşüş trendine girdiği belirtildi. 65 yaş üstüne getirilen seyahat yasağı da tartışılıyor. Özellikle bu yaş grubundakilerin aşılanması ile hastalanma oranlarının çok düştüğü, kapalı yerde kalmalarının, açık havada bulunmalarından daha fazla risk teşkil ettiği görüşü ön plana çıkıyor. En az bir ay süreyle kalmaları şartıyla 65 yaş üstünün yazlıklarına veya köylerine gidebilmeleri için seyahat esnekliği gelebilir.

Bulaşmayı, özel sektör hızlandırıyor

İngiliz varyantı sebebiyle hızlı yayılan virüsün yüzde 80'den fazlasının aile içinde bulaştığı açıklandı. İkinci sırada ise toplu taşıma ve iş yerlerinin geldiğine dikkat çeken uzmanlar, kamuda esnek çalışma kararı alınmasına rağmen, özel sektörün bütün ikazlara rağmen esnek çalışmaya yanaşmamasının, bulaşma riskini artırdığını söyledi.

Aşı sırası 55 yaş üstünde

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 71,4 olduğunu belirten Koca, "Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor" dedi.

YÜCEL KAYAOĞLU