Kandil'e Alman aşısı yağıyor
PKK terör örgütüne toplam 3 bin 400 doz ilaç teslimi yapıldı. Alman Pfizer/Biontech şirketinden temin edilen aşı ekipmanlar aracılığı ile taşındı
|20 Nisan 2021 07:10
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Türkiye Gazetesinin bölge kaynaklarından aldığı bilgilere göre aşılar ilk olarak Sincar-Kahtaniye bölgesinde bir tıp merkezine ulaştırıldı.
Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre PKK elebaşlarına aşılamada öncelik verildi. Terör örgütüne ilk doz aşıları 5-6 Nisan'da verilirken 800 kişilik ikinci doz teslimi dün gerçekleşti.
Aşılar Bağdat'tan bölgeye Haşdi Şabi ve KYB iş birliği ile taşınırken bir kısmının Gara'ya yönlendirildiği öğrenildi.
Yılmaz Bilgen
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