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Erdoğan Dünya Günü Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü, ABD Başkanı Joe Biden'ın 40 dünya liderini iklim krizini konuşmak için davet ettiği Dünya Günü Zirvesine videokonferans yoluyla katılacak. 22 Nisan'da başlayacak ve iki gün sürecek olan zirveye ABD ev sahipliği yapacak
 20 Nisan 2021 07:25
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Erdoğan Dünya Günü Zirvesi'ne katılacak

Liderler arası Dünya Günü Zirvesinde, dünya genelinde küresel ısınmaya karşı alınacak güçlü önlemler ve bunların ekonomik faydaları liderler arasında tartışılacak. Bu zirvenin, Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow şehrinde toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesi önemli bir kilometre taşı olacağı ifade edildi.

SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim krizine ilişkin bugüne kadar gelinen süreci de değerlendirerek, dünyaya küresel ısınma ve iklim değişikliğine dair önemli mesajlar verecek. İklim değişikliğinin sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorun olduğuna dikkati çekecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, global meselelerin çözümünde ise gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde iş birliğinin tesis edilmesinin gerekli olduğunu vurgulayacak.

CİNPİNG, PUTİN, MERKEL...

İklim krizinin masaya yatırılacağı zirve için ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi isimleri davet etmişti.

Ebru Karatosun

Türkiye
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