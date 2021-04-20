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Öğretim Görevlisi eşinin bebeğini kaçıran baba KADES'e yakalandı

Ankara'da, eşinin boşanma davası açtığı Levent Sözen, 4 aylık bebekleri Asya'yı kaçırdı. Anne Nergiz Sözen hemen KADES uygulamasını kullandı. Polis ekipleri şehir dışına kaçmak isteyen babayı yakaladı. Asya bebek annesine teslim edildi
 20 Nisan 2021 07:28
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Öğretim Görevlisi eşinin bebeğini kaçıran baba KADES'e yakalandı

Ankara'da yemek şirketi işleten Levent Sözen (36), 2.5 yıllık eşi öğretim görevlisi Nergiz Sözen'e (30) psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Levent Sözen, boşanma davasını aşan eşini 4 aylık bebekleri Asya'yı kaçırmakla tehdit ediyordu. Sözen 17 Nisan günü Asya bebeği kaçırdı. Asya bebek, polis ekiplerinin çalışması ile bulundu, babası gözaltına alındı. Levent Sözen, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2.5 yıldır evliydik. İlk başlarda ilişkimiz çok güzeldi. Sonra eşimin davranışları değişti. Sürekli alkol alıp bilgisayardan oyun oynuyordu. Bebeğimiz oldu durum değişmedi. Sorumsuzluğunun dozu giderek arttı. Bebeğim sarılık oldu hastaneye gitmemi engelledi. Asya 5 günlüktü, dikişli olmama rağmen bebeğimi hastaneye götürdüm. Ateşim çıkınca bebeğe bakması için kayınvalidemi çağırdım. Annesini evden kovdu.

5 Nisan'da boşanma davası açtım. Ailesine de dava açtığımı söyledim. Ama "Eşim ve çocuğum kayıp" diye polise başvurdu. Polislere şiddet gördüğüm ve tedavi hakkımın elinden alındığı için boşanma davası açtığımı söyledim.

ORGANİZE HAREKET ETTİLER

Mahkeme bebeği görmesi için görüş onayı vermişti. O gün annesi Şaziye Sözen ve ablaları Aysun Doğan ve Aslı Tamer ile geldi. Gözü sürekli camdaydı. Annem ve dayımı oyalayıp bebeği camdan kaçırıp, jiletli tel örgünün üzerinden tanımadığım bir adama verdi. Üç dört araçla konvoy halinde kaçırdılar bebeğimi. Uzaklaştırma kararı olduğu için ben üst kattan kamera ile izliyordum onları.

Şüpheli hareketleri vardı o yüzden elim KADES uygulamasındaydı. Pencereden kaçarken uygulamayı kullandım. Organize şekilde hareket ettiler ama onların planları KADES ile bozuldu. Belki bebeğimi şehir dışına kaçıracaktı. Anne ve ablası da kaçmak istedi ama kısa sürede polis geldi.

İYİ Kİ KADES VAR

Avukatım tehditlerden dolayı KADES uygulamasını indirmemi tavsiye etmişti. İyi ki KADES'i indirmişim, uygulama sayesinde iki dakika içinde polisler geldi. Bebeğimi KADES sayesinde buldum. Her kadın KADES'i indirsin. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri son bulsun. Başta Cumhurbaşkanı'ma, İçişleri Bakanı'mıza tüm emniyet güçlerine çok teşekkür ederim. Kadınlar kesinlikle korkmasın. Şiddet görüyorlarsa devlete başvursun. Avukatımın tavsiyesiyle eve kamera yerleştirmiştim. İyi ki o kamera kayıtları da var. Anbean bebeğimin kaçırılma anı mevcut.

BOŞANMA DAVASINI GERİ ÇEKMEM İÇİN BASKI YAPIYOR

NERGİZ Sözen, bebeğinin ve kendisinin travma yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Evladımdan ayrı kaldığım sürece ömrümden ömür gitti. Sokak sokak bebeğimi aradım. Bebeğim çok sakindi, eve geldiğinde ağlama krizleri yaşadı, aç bırakılmıştı. Bebeğim travma yaşamış. Hala boşanma davasını geri çekmem için avukatıma baskı yapıyorlar. Aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Eski eşim ve ona yardım eden her kim varsa en ağır cezayı alsınlar."

Fatma GÖKSU

Sabah
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