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Ehliyetsiz ve asker kaçağı gençlerin akşam gezmesi pahalıya patladı
Denizli'de Yunus timlerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız tüfek çıktı. Araçta bulunan 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlem uygulanırken sürücünün ehliyetsiz şahısların 3'ünün askerlik yoklamasına gitmediği ve arandığı ortaya çıktı.
|20 Nisan 2021 07:58
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Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde Yunus timleri şüphelendikleri 20 BY 117 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan 3 gence neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise gezmek için dışarı çıktıklarını söyledi.
Araçta yapılan kontrollerde ise ruhsatsız tüfek çıktı.
Şahısların kimlik kontrollerinde ise sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ayrıca 3 şahsın askerlik yoklamasına gitmedikleri ve bu sebeple arandıkları ortaya çıktı.
AKŞAM GEZMESİ PAHALIYA MAL OLDU
3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve ehliyetsiz araç kullanma gibi maddelerden yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı.
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