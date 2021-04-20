Sokak ortasında genç kadını boğazından bıçakladılar

Olay, Esenler, Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde akşam saat 20.00 sırlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Yıldız Gül'ü yol üzerinde bulunan yeşillik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Gül, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan 38 yaşındaki kadın, kendi imkanlarınla cadde kenarına kadar gelerek yardım istedi. Yoldan geçenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldız Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay hakkında çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.