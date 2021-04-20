1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokak ortasında genç kadını boğazından bıçakladılar

Bir kadın daha vahşice katledildi! İstanbul'da 38 yaşındaki Yıldız Gül sokak ortasında boğazından bıçaklandı. Talihsiz kadın hastane can verdi.
 20 Nisan 2021 07:59
+Aa- Yazdır
Sokak ortasında genç kadını boğazından bıçakladılar

Olay, Esenler, Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde akşam saat 20.00 sırlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Yıldız Gül'ü yol üzerinde bulunan yeşillik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Gül, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan 38 yaşındaki kadın, kendi imkanlarınla cadde kenarına kadar gelerek yardım istedi. Yoldan geçenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldız Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay hakkında çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
20 Nisan 2021 08:27		 Yunanistan'la dördüncü tur için mutabakat
20 Nisan 2021 08:01
Ehliyetsiz ve asker kaçağı gençlerin akşam gezmesi pahalıya patladı
20 Nisan 2021 07:58		 Öğretim Görevlisi eşinin bebeğini kaçıran baba KADES'e yakalandı
20 Nisan 2021 07:28
Filyasyon ekibi kaza yaptı: 1'i doktor, 3 personel yaralı
19 Nisan 2021 23:53		 Emekli zabıta memuru kazada yaşamını yitirdi
19 Nisan 2021 21:52
Diyarbakır'da yere çakılan asansörde baba, oğlunu kucağına alarak kurtardı
19 Nisan 2021 21:08		 Murat Nehri'ne düşen 5 yaşındaki çocuk kayboldu
19 Nisan 2021 19:06
Ölümcül parazitin ismini Adana koydular
19 Nisan 2021 12:52		 Mersin'de belediye otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
19 Nisan 2021 12:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:52 - Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?08:48 - Kovid, 31 öğretmeni öğrencilerinden kopardı08:46 - Ya tam kapanma ya tam aşılama08:33 - Öğrenciler sağlıklı beslenmiyor08:27 - Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon08:24 - Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
08:12 - Uşak'ta temel kazılırken hasar gördüğü için boşaltılan iki katlı bina çöktü08:04 - ODTÜ'de merdiven çekişmesi08:01 - Yunanistan'la dördüncü tur için mutabakat07:59 - Sokak ortasında genç kadını boğazından bıçakladılar07:58 - Ehliyetsiz ve asker kaçağı gençlerin akşam gezmesi pahalıya patladı07:56 - Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
07:50 - Sosyal mesafe cezasına e-haciz07:40 - Covid-19 unutkanlık yapıyor07:28 - Öğretim Görevlisi eşinin bebeğini kaçıran baba KADES'e yakalandı07:25 - Erdoğan Dünya Günü Zirvesi'ne katılacak07:20 - Yaş grubunun daraldığı bu virüs 'Türkiye varyantı' olabilir
07:10 - Kandil'e Alman aşısı yağıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Dikiz aynası öldürdü
Polisler, iftarlık kumanyalarını kağıt toplayıcı kadına verdi
Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
65 yaş ve üstüne esneme gelebilir
Uzman çavuş, 25 yıl hizmetten sonra yaşa bakılmaksızın emekli olabilir mi?
Delil yetersizliği kararıyla beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
Öğretim Görevlisi eşinin bebeğini kaçıran baba KADES'e yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
depolama 2
kafamın içinde oturup sırasını bekleyen şarkıcılar 1
türkiyenin en yaşanılası ili 6
Parmağına dolamak 2
telem 1
işlediği günahın aynısı başkasında görüp o kişiyi eleştirmek 3
yeşil yapraklı sebzeler 4
kitap 2
Pembe fil 1
Gececi 3
SON İLANLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam